Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Scholz/Biden

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Scholz/Biden:

"Würde sich Deutschland am gegenseitigen Säbelrasseln Russlands auf der einen und einiger Nato-Staaten auf der anderen Seite beteiligen, würde das Kreml-Chef Wladimir Putin nur in die Hände spielen. Denn mit seinem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine will Putin den Westen provozieren, spalten und damit schwächen. Zudem würde eine westliche Aufrüstung der Ukraine Putins Argwohn bestätigen, die Nato wolle doch vor seine Haustür rücken. Und zuletzt würden Defensivwaffen allein das militärisch übermächtige Russland kaum daran hindern, sich den Donbass einzuverleiben. Scholz tut deswegen gut daran, cool zu bleiben und in Washington auf klare Worte statt auf Waffen zu setzen."/be/DP/he