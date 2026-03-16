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16.03.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu sinkender Zahl der Geflüchteten
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu sinkender Zahl der Geflüchteten:
"Die Gründe sind vielfältig. Ganz vorne steht das Ende des syrischen Bürgerkrieges, bei allen Spannungen, die in der Region bleiben. Beigetragen zur Beruhigung hat aber auch die härtere Migrationspolitik der Bundesregierung samt Zurückweisungen an den Grenzen. Wegen der vielen Flüchtlinge finden viele Menschen die fremdenfeindliche AfD gut. Union und SPD, die Parteien der demokratischen Mitte, haben sich des Problems angenommen. Das müssen jetzt nur noch die Wähler merken. Auch wenn längst nicht alle Schwierigkeiten gelöst sind. Als eine Baustelle seien überforderte Brennpunkt-Schulen genannt, wo deutsche Muttersprachler in der Minderheit sind. Am Kurs der strikten Migrationsbegrenzung festzuhalten, bleibt deswegen richtig."/yyzz/DP/he
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