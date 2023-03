Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Sipri-Bericht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Sipri-Bericht:

"Die mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 verbundenen Hoffnungen, eine militärische Konfrontation autoritärer und demokratischer Systeme lasse sich dauerhaft überwinden, haben sich als trügerisch erwiesen. Dafür steht einmal mehr der aktuelle Sipri-Bericht zum internationalen Kauf und Verkauf militärischer Güter. Denn im Gegenzug zur russischen Invasion in der Ukraine rüstet Europa auf, exportieren die USA Waffen noch und nöcher - vor allem in die Ukraine, doch nicht nur. Auch die Staaten in Chinas Nachbarschaft fahren ihre Ausgaben zur potenziellen Verteidigung gegen die immer machtvoller auftretende Volksrepublik hoch und greifen dazu maßgeblich auf US-Produkte zurück."/DP/jha