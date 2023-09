Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu stationären Grenzkontrollen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu stationären Grenzkontrollen:

"Gegen Schleuserkriminalität an den Binnengrenzen vorzugehen ist ein Kampf gegen Windmühlen, wenn es an den EU-Außengrenzen Hunderttausende unerlaubte Einreisen pro Jahr gibt und Deutschland über nicht genug Polizisten für die Kontrollen verfügt. Und dass Kontrollen Menschen abhalten, ist unrealistisch. Wer die Grenze übertritt und einen Asylantrag stellen will, darf nicht zurückgeschickt werden. Die Kontrollen in Bayern haben zudem gezeigt, dass nicht weniger Menschen kommen, sondern dass sie über andere Wege einreisen. Die bittere Erkenntnis ist, dass Deutschland die Migration aktuell kaum steuern kann und es nicht mal eine Rolle spielt, ob Polizisten an der Grenze stehen oder nicht."/yyzz/DP/he