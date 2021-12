Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Steinmeier/zweite Amtszeit

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Steinmeier/zweite Amtszeit:

"Frank-Walter Steinmeier steuert auf eine zweite Amtszeit zu. Die Unterstützung der FDP bringt ihn einen Schritt näher ans Ziel. Aber abgesehen von Steinmeiers Chancen: Sollte er überhaupt erneut antreten? Kritiker werfen dem SPD-Politiker vor, allzu blass und bürokratenhaft zu wirken. Manche nennen ihn langweilig. Oder wer könnte sich an den entscheidenden Satz erinnern, mit dem Steinmeier den Pandemie-Diskurs geprägt hätte, gar an mehrere Sätze? Ja, daraus könnte man folgern, es wäre besser, wenn der Präsident auf eine zweite Amtszeit verzichtete und charismatischeren Kandidaten den Vortritt ließe. Aber: Die Gräben im Land wachsen gerade besonders schnell. In einer solchen Situation braucht es jemanden, der als Identifikationsfigur vermittelnd wirkt, statt weiter zu polarisieren."/ra/DP/he