Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Stephan Weil

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Stephan Weil:

"Weil hinterlässt also nicht nur in Niedersachsen eine Lücke. Sein Politikstil und der Blick auf die Welt entstammten der alten Bundesrepublik, wenn man so will, ebenso wie sein persönliches Lebensmodell. Bis zuletzt hielt Weil seinem VW Golf die Treue, und fragte man ihn nach seiner Freizeit oder dem letzten Urlaub, fielen die Antworten oft ähnlich und immer sympathisch bescheiden aus: Er war wandern, er berichtete vom Backen, er genoss die Zeit im Garten. Bei alledem ist ihm fortan alles Gute zu wünschen. Niedersachsen ist ihm zu Dank verpflichtet."/DP/jha