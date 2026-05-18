Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Tod von Timmy

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Tod von Timmy:

"Dass 'Timmy' sterben wird, hatten Experten bereits prognostiziert, als der Wal an der deutschen Ostseeküste aufgelaufen war. Dann wurde die Causa 'Timmy' politisch. Millionen Deutsche verfolgten den Todeskampf dieses vermaledeiten Buckelwals. Weil die stark emotionalisierten Tierschützer noch einen zahlenden Multimillionär fanden, wurde das im Sterben liegende Tier auf seine letzten Tage gequält und unter einem unvorstellbaren Aufwand zurück in die Nordsee kutschiert. Eine Erklärung für das 'Timmy'-Spektakel: Viele Deutsche brauchten eine mediale Ablenkung und sind müde von den Nachrichten. Die andere, unbequemere Erklärung lautet: Immer öfter bestimmen Schreihälse die Debatten, während das Vertrauen in Experten und Wissenschaftler sinkt."/yyzz/DP/he