Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Union/Söder

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Union/Söder:

Die CDU will Ruhe, das ist die zentrale Botschaft ihres Leipziger Parteitags, auf dem Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer per Erpressung ihre Gegner disziplinierte. Selbstdarsteller wie Friedrich Merz oder JU-Chef Tilman Kuban ordneten sich mehr oder weniger deutlich dem Führungsanspruch von AKK unter. Die aber konnte sich nur kurz in Sicherheit wiegen: Mit Markus Söder steht ein neuer Merz bereit. Der CSU-Chef kann es besser als der beleidigte Verlierer aus längst vergangenen CDU-Zeiten. Söder ist nicht mehr der Hallodri, der die Union aufmischt. Er scheint gereift im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten und könnte Kramp-Karrenbauer die Kanzlerkandidatur streitig machen, auch weil er mit Lust agiert. Die CDU-Chefin wirkt dagegen freudlos und damit überfordert./be/DP/mis