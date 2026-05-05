05.05.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu US-Zölle/deutsche Autoindustrie

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu US-Zölle/deutsche Autoindustrie:

"Wenn in dieser Woche die von Donald Trump angekündigten neuen Zölle gegen die EU in Kraft treten, wirkt das auf die deutsche Autoindustrie wie ein Brandbeschleuniger in ohnehin fragiler Lage. Die Zeiten, in denen deutsche Qualität automatisch weltweite Absatzgarantie bedeutete, nähern sich dem Ende. Technologische Aufholprozesse der Konkurrenz - vor allem Chinas -, Subventionswettläufe und der trumpsche Protektionismus verändern die Spielregeln grundlegend. Für die deutsche Politik bedeutet das: Abwarten ist keine Option mehr. Es braucht eine klare industriepolitische Strategie, die Unternehmen entlastet, Resilienz stärkt, Abhängigkeiten reduziert und gleichzeitig internationale Kooperation sichert."/yyzz/DP/he

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