|
05.05.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu US-Zölle/deutsche Autoindustrie
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu US-Zölle/deutsche Autoindustrie:
"Wenn in dieser Woche die von Donald Trump angekündigten neuen Zölle gegen die EU in Kraft treten, wirkt das auf die deutsche Autoindustrie wie ein Brandbeschleuniger in ohnehin fragiler Lage. Die Zeiten, in denen deutsche Qualität automatisch weltweite Absatzgarantie bedeutete, nähern sich dem Ende. Technologische Aufholprozesse der Konkurrenz - vor allem Chinas -, Subventionswettläufe und der trumpsche Protektionismus verändern die Spielregeln grundlegend. Für die deutsche Politik bedeutet das: Abwarten ist keine Option mehr. Es braucht eine klare industriepolitische Strategie, die Unternehmen entlastet, Resilienz stärkt, Abhängigkeiten reduziert und gleichzeitig internationale Kooperation sichert."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.