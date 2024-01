Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Vorwahlkampf in den USA

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Vorwahlkampf in den USA:

"Für die politische Klasse in den USA ist es ein Armutszeugnis, dass weder die Republikaner noch die Demokraten in der Lage sind, ihr politisches Spitzenpersonal zu verjüngen, dass sie nicht mehr aufzubieten haben als einen notorischen Wahrheitsverdreher und einen Greis, an dessen Zugkraft sogar viele seiner Anhänger verzweifeln. Vieles deutet also darauf hin, dass die Amtszeit von Trump kein einmaliger Betriebsunfall der US-amerikanischen Demokratie war. Für Deutschland und Europa wird es Zeit, sich auf eine zweite Präsidentschaft des ungeliebten politischen Untoten vorzubereiten. Frühzeitig erste Kontakte in das Trump-Lager zu knüpfen, dürfte nicht verkehrt sein."/al/DP/he