Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum digitalen Euro

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum digitalen Euro:

"Wer einkaufen geht, hat entweder Bargeld oder seine EC-Karte dabei. Wer braucht da zusätzlich noch eine elektronische Geldbörse (Wallet) für einen digitalen Euro? Genau, niemand. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die EU-Kommission sind da allerdings ganz anderer Meinung und wollen einen digitalen Euro einführen, der das Bargeld nicht ersetzen, aber ergänzen soll. Was bitte soll das? Aus Verbrauchersicht sind die Pläne der EZB gänzlich überflüssig und gehen an den Menschen vorbei. Drei Viertel der Befragten in einer Umfrage sagen zu Recht, die Einführung sei nicht notwendig, weil die vorhandenen Zahlungsmöglichkeiten vollkommen ausreichten."/ra/DP/he