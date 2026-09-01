|
01.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Ost-Wahlkampf von Friedrich Merz
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Ost-Wahlkampf von Friedrich Merz":
Während Tausende zu den Familienfesten der AfD in Sachsen-Anhalt strömen sind die Parteien der Mitte auf dem Rückzug. Das, was Wahlkampf eigentlich sein sollte - Stimmung auf Marktplätzen mit Blut-Schweiß-Tränen-Reden - findet eher nicht statt. Das ist bitter. Olaf Scholz wurde als Kanzler im Brandenburger Landtagswahlkampf einst wegen seiner Ukraine-Politik ausgebuht und beschimpft. Der damalige Kanzler brüllte damals ganz entgegen seiner Natur mit seinen Argumenten zurück und verteidigte seinen Kurs. Den einen oder anderen auf dem Marktplatz wird das damals beeindruckt haben. Die Wahlkämpfer von CDU, SPD, Grünen und Linken kämpfen bis zum letzten Tag im Nahkontakt. Sie verdienen mehr Unterstützung aus Berlin."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen letztlich tiefer -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notierte tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.