|
16.11.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum SPD-Vorsitz
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum SPD-Vorsitz
Die SPD kommt nicht zur Ruhe - und nicht zur Vernunft. Es scheint, als wollten viele Funktionäre Lars Klingbeil demontieren. Jetzt kommt auch noch Hubertus Heil um die Ecke.
Der frühere Arbeitsminister meint ernsthaft, er sei der Richtige. Was für eine Selbstüberschätzung. Der Erfinder des Bürgergeldes und Totengräber der Hartz-IV-Gesetze ist vielmehr ein Grund, warum sich noch mehr Arbeitnehmer von der SPD abgewendet haben.
Mit diesen Machtintrigen setzt die SPD ihren Weg in die politische Bedeutungslosigkeit fort.
Das größte Programm für soziale Gerechtigkeit und gegen das Erstarken der politischen Ränder ist ein echtes Wirtschaftswachstum, das nicht auf Schulden basiert./yyzz/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.