12.01.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Steuerstreit der Regierung
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Steuerstreit der Regierung
Nach ihren Klausurtagungen zum Jahresauftakt sollten Union und SPD sich nicht in ideologischen Richtungsstreits verzetteln, sondern an einem Strang ziehen. Beide müssten dafür Kröten schlucken. Eine Reform der Erbschaftssteuer, die Ausnahmeregelungen für Milliardenerben weitgehend abschafft, halten hinter vorgehaltener Hand auch viele in der Union für notwendig. Punkt für die SPD. Damit könnten Steuersenkungen für Unternehmen möglich werden. Punkt für die Union. Und erst dann, wenn die Wirtschaftswende geschafft ist, kann man gemeinsam die frohe Botschaft für alle verkünden, dass auch für die Verbraucher die Steuerlast sinken kann. Schön wäre es./yyzz/DP/zb
