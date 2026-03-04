Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Wehrbericht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Wehrbericht:

"Der Wehrbericht zeigt, dass Geld allein nicht helfen wird, um junge Menschen zur Bundeswehr zu locken. Es braucht auch mehr Kita-Plätze, bessere Karrierecenter. Die aktuellen lassen willige Bewerber offenbar immer noch ratlos und ohne Job zurück. Und ein moderner Arbeitgeber, der die Bundeswehr ja sein will, schreibt seinen Arbeitnehmern eben auch nicht die Frisur vor."/DP/jha