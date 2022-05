Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Weltwirtschaftsforum in Davos

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Weltwirtschaftsforum in Davos:

"Die Zahl der Milliardäre hat sich seit Beginn der Pandemie global um 570 auf 2668 erhöht. Und deren Vermögen ist laut der Entwicklungsorganisation Oxfam um 42 Prozent gewachsen. Kurz: Das Weltwirtschaftsforum in Davos bietet den Blick auf Berge von Geld. Und man muss kein Sozialist sein, um exorbitante Extragewinne vor dem Hintergrund von Krieg und Not anstößig zu finden. Übergewinnsteuern, die außerordentliche Krisen- und Kriegsprofite wenigstens teilweise abschöpfen, sind überfällig und kein Teufelswerk aus der kommunistischen Mottenkiste. In den USA hat es sie schon gegeben, ebenso in Großbritannien und in Frankreich. Idealerweise wären sie international abgestimmt, ähnlich wie die globale Mindeststeuer für Unternehmen."/kkü/DP/he