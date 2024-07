Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Abschaffung des Ehegattensplittings

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Abschaffung des Ehegattensplittings:

"Dieses Mal meldet sich Paus mit einem neuen Vorstoß zur Abschaffung des Ehegattensplittings zu Wort. Sie findet es "veraltet", weil es "allein die klassische Ehe" begünstige, und stellt seine baldige Abschaffung in Aussicht. Sprich: Wenn es nicht mehr um neue Beamtenposten, sondern um den Alltag von zig Millionen erwerbstätigen Eheleuten in Deutschland geht, ist es schnell vorbei mit der grünen Großzügigkeit. Das ist ein verheerendes Signal, gerade von einer Ministerin, die doch für Familien zuständig sein soll: Die Frauen und Männer, die Paus künftig stärker belasten möchte, stellen schließlich große Teile der Bevölkerungsgruppe, die von der Politik in Sonntagsreden so gerne als "arbeitende Mitte" besungen wird."/yyzz/DP/nas