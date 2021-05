Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Gewalt gegen Kinder

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Gewalt gegen Kinder:

"Deutschland, so zeigt sich einmal mehr, mag für die meisten Menschen ein sicherer Ort sein - für viele Minderjährige gilt das nicht. Sie zahlen den Preis dafür, dass Politik und Gesellschaft viel zu spät oder unzureichend reagieren. So haben Christ- und Sozialdemokraten erst im März ein neues Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt durch den Bundestag gebracht, so als wären die Dinge nicht schon lange vorher eskaliert. Allein schon die massenhafte Verbreitung von Kinderpornografie im Netz stellt die Polizei vor kaum mehr lösbare Aufgaben. Sie braucht deshalb dringend mehr Handlungsmöglichkeiten. Etwas weniger Datenschutz und etwas mehr Kinderschutz könnte helfen, so manchen Täter zu überführen."/yyzz/DP/he