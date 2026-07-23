23.07.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Leihmutterschaft

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Leihmutterschaft:

"Mit der Ächtung der Leihmutterschaft hält Deutschland an einem Verbot fest, das mit den gesellschaftlichen Realitäten immer weniger Schritt hält. Familienmodelle sind vielfältiger geworden. Genau deshalb braucht es Regeln. Eine altruistische Leihmutterschaft, streng reguliert und rechtlich abgesichert, böte einen Ausweg. Dass Handlungsbedarf besteht, zeigt der derzeit widersprüchliche Zustand: Er verhindert keine Leihmutterschaft, sondern verlagert sie ins Ausland. Wer es sich leisten kann, findet Wege. Wer es nicht kann, bleibt außen vor. Wenn Politik Gleichheit und Schutz gewährleisten will, muss sie den Mut haben, das Thema neu zu ordnen. Denn Recht, das gesellschaftliche Realität dauerhaft ignoriert, verliert am Ende seine Akzeptanz."/yyzz/DP/he

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