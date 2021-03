Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Lockerungsdebatte

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Lockerungsdebatte:

"Nieder mit dem Shutdown! Das Leben muss endlich wieder freier werden! Wer so denkt, wird enttäuscht werden. Allzu große Erwartungen sollte man vor der Konferenz der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin nicht haben. Wenn jetzt die Parole "Testen, testen, testen" ausgegeben wird, dann fragt man sich: Warum erst jetzt? Und man erinnert sich an den Beginn der Pandemie, als deutsche Politiker Schutzmasken als irgendwie nicht so wichtig abtaten, obwohl ihr Nutzen auf der Hand lag. Nur mühsam setzt sich zudem die Erkenntnis durch, dass die Sieben-Tage-Inzidenz nicht der einzige Gradmesser sein kann, um über Einschränkungen zu entscheiden, sondern es weitere Kriterien gibt wie die Reproduktionszahl. Die Lernkurve ist auch hier steil, die Lerngeschwindigkeit niedrig."