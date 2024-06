Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Messerattacke in Mannheim

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Messerattacke in Mannheim:

"Sicherheitsprobleme wie Islamismus lassen sich nicht abschieben, so bequem dieser Lösungsansatz zu sein scheint, so sehr wiegt er doch die Öffentlichkeit in eine falsche Sicherheit. Nur weil einzelne radikale Menschen nicht mehr in Deutschland sind, ist die Ideologie nicht weg. Seit Jahren warnen Experten vor Radikalisierung im Netz und fordern mehr Präventions- und Bildungsarbeit. Wenn Politiker sich einseitig auf die Forderung nach härteren Abschiebungen versteifen, zeigt das nur, dass sie nicht verstanden haben, wie umfassend das Problem des radikalen Islams ist."