Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur SPD/Groko

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur SPD/Groko

Die Amerikaner haben ihren Donald Trump . Die Briten haben ihren Brexit. Und Deutschland hat jetzt Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. 115 000 Genossen stimmten für die beiden SPD-Querulanten. Ein gutes Viertel der Parteimitglieder reichte aus, um die Regierung ins Wanken zu bringen und die einst so stolze Sozialdemokratie ins Chaos zu stürzen. Dass das Experiment fatal endete, liegt auch daran, dass die wenigen Hoffnungsträger, ob Stephan Weil oder Franziska Giffey, in Deckung gingen. Für seinen Mut, in die Bresche zu springen, bezog Olaf Scholz nichts als Prügel./yyzz/DP/zb