15.04.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Steuersenkung für Sprit

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Neue Osnabrücker Zeitung" zur Steuersenkung für Sprit:

"Ob sich die Empörung wieder legt und der Tankrabatt sein Ziel noch erreicht, ist nicht unmöglich. Den Mineralölkonzernen Abzocke nachzuweisen und ihre Krisengewinne zum Teil abzuschöpfen, um die Entlastungen zu finanzieren, ist seit dem Tankrabatt der Ampel einfacher geworden. Eine europäische Übergewinnsteuer könnte es den Ölmultis erschweren, auf Kosten ganzer Volkswirtschaften Kasse zu machen. Und wenn die Spritpreise am Ende um annähernd 17 Cent pro Liter sinken, würde das vielen sehr helfen./yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street mit positivem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte nur leicht aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen