Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Ukraine

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Ukraine:

"Viele Ukrainer fühlen sich in Deutschland nicht willkommen, behauptet der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk. Ob es stimmt, sei dahingestellt. Melnyks gewohnt undiplomatisch vorgetragene Botschaft aber ist klar: Deutschland ist aus seiner Sicht eine Enttäuschung, die Deutschen tun laut Melnyk viel zu wenig für sein Heimatland. Man muss den Botschafter nicht mögen - aber da ist was dran. Schwere Waffen wie Artilleriegeschütze und Flugabwehrpanzer wurden zwar versprochen, aber nach allem, was man weiß, bisher nicht geliefert. Müssen die Russen erst wieder vor Kiew stehen? Sicher ist: Hätten alle westlichen Staaten sich so zögerlich verhalten wie die Deutschen - Wladimir Putin hätte wohl schon eine Siegesparade abgehalten."/ra/DP/he