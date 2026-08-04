|
04.08.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Neue Presse' zu Abnehmspritzen auf Rezept
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Abnehmspritzen auf Rezept:
"Zugegeben, der politische Zeitgeist ist mit Blick auf das verabschiedete GKV-Sparpaket gerade nicht ideal. Die Behandlung mit GLP-1 kostet derzeit noch mehrere Hundert Euro pro Monat. Perspektivisch dürften die Preise sinken, zumal in den USA bereits erste Tabletten mit dem Wirkstoff zugelassen worden sind. Aber wer Prävention ernst nimmt und die langfristigen Kosten im Blick hat, muss die Mittel für stark übergewichtige Menschen zur Kassenleistung machen."/yyzz/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt weit im Plus -- DAX zum Handelsende erstmals über 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen schlussendlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.