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18.11.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Neue Presse' zu Großpannen in den USA
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Großpannen in den USA:
"Die US-Regierung von Präsident Trump muss sich die Frage stellen lassen, ob ihre Kontrollsysteme noch funktionieren und ob sie ihrer Aufsichtspflicht nachkommt. Ohne zu wissen, was wirklich passiert war, suchte der für den reibungslosen Ablauf des Luftverkehrs verantwortliche US-Verkehrsminister Sean Duffy die Schuld beim "veralteten System". Auch Donald Trump lud die Schuld bei seinem Vorgänger Joe Biden ab, der immer als Sündenbock herhalten muss, wenn etwas in seiner Präsidentschaft schiefläuft. Und das in einem Land, in dem die Tech-Riesen und Groß-Wahlkampfspender unter ihm schalten und walten konnten, wie sie wollten."/DP/jha
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