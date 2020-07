Pressestimme: 'Neue Presse' zu Hausärzten/Regeln für Rückkehrer

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Hausärzten/Regeln für Rückkehrer:

"Kein Wunder, wenn die Hausärzte murren: Natürlich ist es an sich eine gute Sache, wenn die Corona-Tests niederschwelliger werden - doch nicht alle Hürden sind beseitigt. Für Ärzte ist es wichtig, zu wissen, was von Herbst an auf sie zukommt. Zu viele Fragen sind noch offen: Wie soll die Schnupfennase von der Corona-Infektion unterschieden werden? Bleibt jeder, dem die Nase läuft, egal ob Schulkind oder Betriebsleiter, 14 Tage daheim? Gibt es "Gesundschreibungen" für Kindergartenkinder? Diese und andere Fragen sind zu klären. Denn die Weichen müssen jetzt gestellt werden."/yyzz/DP/he