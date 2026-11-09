Pressestimme: 'Neue Presse' zu K.o-Tropfen-Debatte

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse' zu K.o-Tropfen-Debatte:

"Das Beste am neuen Gesetz dürfte daher das Signal sein, das davon ausgeht: In unserer Gesellschaft sind solche Taten ein Verbrechen. Das allein reicht aber angesichts der Größe des Problems nicht aus. Gegen den Trend insgesamt rückläufiger Kriminalität ist die Zahl der Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und schweren sexuellen Übergriffen zuletzt deutlich gestiegen."/yyzz/DP/he