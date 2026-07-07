07.07.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Neue Presse' zu Ladenöffnungszeiten/Sonntag

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Ladenöffnungszeiten/Sonntag:

"Der Status quo mag den Onlinehandel und Tankstellenbetreiber freuen, für die Kunden und den taumelnden stationären Handel in den Innenstädten ist er äußerst unerfreulich. Den Untergang des Abendlandes müsste man deswegen genauso wenig befürchten wie einen Angriff auf die Arbeitnehmerrechte, den Gewerkschaften gerne an die Wand malen. Das zeigt schon der Blick ins europäische Ausland, ins katholische Polen oder das arbeitnehmerfreundliche Schweden."/DP/jha

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