Pressestimme: 'Neue Presse' zu Milliardeninvestitionen/Staatsschulden

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Milliardeninvestitionen/Staatsschulden:

"Im internationalen Vergleich ist Deutschland noch moderat verschuldet. Dennoch darf es nicht Methode werden, dass Probleme aller Art, ob wirtschaftliche, sicherheitspolitische oder soziale, mit immer mehr Staatsschulden bekämpft werden - nach dem Motto "Viel hilft viel". Kredite sind oft süßes Gift, sie dürfen kein Ersatz für dringend notwendige Strukturreformen sein. Sonst drohen Deutschland langfristig der Verlust seiner Topbonität, also des Status als sehr sicherer Hafen für Anleger, und immer höhere Zinslasten."/DP/jha