12.11.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Neue Presse' zu Musterung/Wehrerfassung

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Musterung/Wehrerfassung:

"Seit 15 Jahren wurde kein junger Mann mehr verpflichtend zur Musterung eingeladen, doch jetzt passiert es wieder. Deswegen geht die Generation Z auch gegen die "Zwangsmusterung" auf die Straße. Den jungen Menschen sollte dabei bewusst sein: Aus der Staatsbürgerschaft erwachsen Pflichten. Dazu gehört es, Gesetze zu befolgen und Steuern zu zahlen. Bis 2011 gehörte die Wehrpflicht selbstverständlich dazu. Zugegeben: Dass jemand, der auf keinen Fall zur Bundeswehr will, trotzdem gemustert wird, mag widersinnig wirken. Dahinter steckt die sogenannte Wehrerfassung. Die Bundesregierung will einen Überblick haben, wer im Ernstfall Dienst leisten kann. Das betrifft auch Kriegsdienstverweigerer, die laut Grundgesetz zu einem zivilen Ersatzdienst herangezogen werden können."/DP/jha

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