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11.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Neue Presse' zu neuer Luftfahrtstrategie
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu neuer Luftfahrtstrategie:
"Bereits 2016 gab sich die damalige Bundesregierung eine Luftfahrtstrategie. Seitdem hat sich die Branche in Deutschland gut entwickelt, den Umsatz um zwei Drittel gesteigert und bei den Beschäftigten um mehr als 20.000 Menschen auf rund 130.000 zugelegt. Damit das so weitergehen kann, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Wie fast alle Unternehmen in diesem Land fordert auch die Luftfahrtbranche Reformen ein. Niedrigere Lohnnebenkosten, weniger Bürokratie - das geht ein Luftfahrtunternehmen ebenso an wie einen Autozulieferer und den Bäcker um die Ecke."/yyzz/DP/men
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