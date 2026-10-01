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01.10.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Neue Presse' zu Pflegereform
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Pflegereform:
"Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat über das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger gesprochen und die SPD hat dies als Freibrief verstanden, die liebsten Forderungen aus dem eigenen Parteiprogramm in die Debatte zu werfen. Der geschwächte SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) konnte oder wollte nicht dagegenhalten. Friedrich Merz hatte zwar noch die Kraft, einen Aufstand seiner eigenen Partei ins Leere laufen zu lassen, doch durchsetzen kann er gegen den Koalitionspartner sehr wenig. Die Regierung hat die Pflege vor der Pleite gerettet, sich dabei aber selbst beschädigt."/DP/jha
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