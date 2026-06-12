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12.06.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Neue Presse' zu Preisgestaltung der Mineralölkonzerne
COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zur Preisgestaltung der Mineralölkonzerne:
"Richtigen Zaubertrank brauen Shellix, Aviafix und Essolix und lassen ihn aus den Zapfpistolen fließen. Diese Säfte sind so raffiniert,dass sie ihren Wert innerhalb eines Sekundenbruchteils von selbst in die Höhe jagen können - zur magischen Zeit 12 Uhr. Dank der Verwandlung kann ein Liter Diesel schlagartig 16,7 Cent mehr wert sein. Der Autofahrer - ein Opfer wie die ewig kenternden Piraten im Asterix-Comic - legt dann für einen gefüllten 60-Liter-Tank schon mal zehn Euro zusätzlich hin."/yyzz/DP/men
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