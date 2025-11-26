26.11.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Neue Presse' zu Rente

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Rente:

"Wenn es um Rentner geht, geht es um "Menschen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben". Dabei fällt sehr oft unter den Tisch, ob diese harte Arbeit etwa in Teilzeit oder mit Unterbrechungen geleistet wurde. Kaum mehr wird über die tatsächlich eingezahlte Beitragssumme gesprochen. Sozialdemokraten scheinen die Ansicht zu vertreten, dass ein Rentenanspruch in voller Höhe besteht, wenn man sich nur irgendwie bemüht hat."/yyzz/DP/he

Es ist ein Fehler aufgetreten!

