Pressestimme: 'Neue Presse' zu SPD/Personaldebatte

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu SPD/Personaldebatte:

"Der Kanzler genießt ein paar Tage Ferien, die Neuen arbeiten sich in ihre Ämter ein und alle Übrigen atmen durch. Diese Ruhe scheinen wiederum einige in der SPD als Einladung zu begreifen, nun ihrerseits eine Führungsdebatte vom Zaun zu brechen. Die Unzufriedenheit in der Partei schwelt seit Monaten, jetzt aber werden Briefe geschrieben, ein Sonderparteitag gefordert, das Spitzenduo aus Bärbel Bas und Lars Klingbeil öffentlich angezählt. Fliegt die SPD in Sachsen-Anhalt Anfang September aus dem Landtag, wird geunkt, fliegen auch die beiden."/DP/jha