Pressestimme: 'Neue Presse' zu Tesla-Chef Musk

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Tesla-Chef Musk:

"Er baut Autos und Raketen, und auch wenn es um den eigenen Verdienst geht, will Elon Musk hoch hinaus. Der Tesla-Chef, der mal genial, mal bizarr auftritt, bekommt mit der ersten Tranche seines Vergütungsplans 775 Millionen Dollar über Aktienoptionen. Nur einen kleinen Haken hat die Sache: Musk muss die Wertpapiere mindestens fünf Jahre halten. Wo dann der Kurs von Tesla steht, weiß heute niemand. Die Deutschen schicken eine Armada an E-Autos in den nächsten Jahren ins Rennen. Dann wird man sehen, wo Tesla wirklich steht. Weil das Auto immer mehr zum Computer wird, hat Musk mit Sitz in Palo Alto im Silicon Valley gute Karten. Algorithmen statt dicker Auspuff. Wir werden uns daran gewöhnen müssen."/yyzz/DP/he