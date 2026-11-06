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06.11.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Neue Presse' zu Trump und die Folgen der US-Zwischenwahlen
COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zu Trump und die Folgen der US-Zwischenwahlen
Niederlagen in der Politik können für den Betroffenen zwei Folgen haben. Entweder nimmt er die Ursachen zum Anlass, seine Politik zu ändern. Oder er verfällt in ein trotziges "Jetzt erst recht". Das Desaster von Donald Trumps Republikanern bei den US-Zwischenwahlen hat nun sogar sein eigener Vizepräsident auf die Teuerung zurückgeführt, die der unpopuläre Iran-Krieg ausgelöst hat. Deshalb fragen jetzt viele: Lernt Trump daraus? Oder lässt er den Krieg noch einmal aufflammen?/yyzz/DP/zb
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