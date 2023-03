Pressestimme: 'Neue Presse' zur Diskussion um Hausaufgaben

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur Diskussion um Hausaufgaben:

"Umso mehr Unterstützung ein Junge oder Mädchen von daheim beim Lernen hat, umso höher die Chancen auf einen guten Abschluss und ein gutes Leben. Es zu ändern, muss das Ziel sein. Den Stoff zu üben, muss stärker in den Schulalltag integriert werden, so wie es die Konzepte von Ganztags- und Gemeinschaftsschulen vorsehen. Wenn dazu Pädagogen fehlen, können Quereinsteigern und Ehrenamtliche helfen. So gut wie Eltern daheim schaffen die das allemal. Und für Kinder, die keinen zum Fragen haben, wäre es ein womöglich den Lebensweg verändernder Gewinn."/yyzz/DP/he