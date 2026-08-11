Pressestimme: 'Neue Presse' zur Zuckersteuer

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur Zuckersteuer:

"Der berechtigten Forderung nach einem Präventionsfonds, um die geschätzten Einnahmen in Höhe von 650 Millionen Euro pro Jahr auch wirklich dem Gesundheitssystem zukommen zu lassen, dürfte Finanzminister Lars Klingbeil kaum nachkommen, er will damit schließlich Haushaltslöcher stopfen. So hinterlässt die Zuckersteuer einen bitteren Nachgeschmack: Verbraucher bezahlen einfach mehr für genauso ungesunde Getränke. Und die Krankenkassen werden weiterhin auf den Folgekosten sitzen bleiben."/DP/jha