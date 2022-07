Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Affenpocken

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Affenpocken:

"Es kann keine Rede davon sein, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach irgendjemanden stigmatisiert - genauso wenig wie das Robert-Koch-Institut das tut. Sie verweisen nur auf die Möglichkeit der Impfung - und darauf, dass es wichtig ist, den Ausbruch einzudämmen, damit sich die Affenpocken nicht in Deutschland festsetzen. Ohne jede Übertreibung betreiben sie also die nötige Aufklärung. Das ist ihr Job - und den machen sie in puncto Affenpocken gut."/yyzz/DP/he