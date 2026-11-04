Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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04.11.2026 05:34:43

Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Autobauern/Krise

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Autobauern/Krise

Von den Gehältern im VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern, bei BMW oder Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) können Facharbeiter in der Region nur träumen. Dazu in den letzten Jahren hohe Jahressonderzahlungen und eine 35-Stunden-Woche etwa bei VW. Da kann VW-Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo zwar nach dem Auftritt des Audi-Chefs an der Seite von Trump "vor Scham im Boden versinken". Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens verbessert sie damit nicht. Gewerkschaften müssen ein kraftvolles Gegengewicht zu den Interessen der Konzerneigner und ihrer Top-Manager sein und einen Anteil am Profit einfordern. Aber schlechte Zeiten sind für beide Seiten auch Zeiten des Verzichtes. Verantwortungsvolle Arbeitnehmerfunktionäre helfen mit, Unternehmen zu stabilisieren./yyzz/DP/zb

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02.11.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
29.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
29.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

BMW AG 61,66 1,38% BMW AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,96 1,70% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,90 2,65% Volkswagen (VW) AG Vz.

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