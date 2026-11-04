Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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04.11.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Autobauern/Krise
BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Autobauern/Krise
Von den Gehältern im VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern, bei BMW oder Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) können Facharbeiter in der Region nur träumen. Dazu in den letzten Jahren hohe Jahressonderzahlungen und eine 35-Stunden-Woche etwa bei VW. Da kann VW-Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo zwar nach dem Auftritt des Audi-Chefs an der Seite von Trump "vor Scham im Boden versinken". Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens verbessert sie damit nicht. Gewerkschaften müssen ein kraftvolles Gegengewicht zu den Interessen der Konzerneigner und ihrer Top-Manager sein und einen Anteil am Profit einfordern. Aber schlechte Zeiten sind für beide Seiten auch Zeiten des Verzichtes. Verantwortungsvolle Arbeitnehmerfunktionäre helfen mit, Unternehmen zu stabilisieren./yyzz/DP/zb
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
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09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
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09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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04.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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04.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
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04.11.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
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04.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
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03.11.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|61,66
|1,38%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|42,96
|1,70%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,90
|2,65%
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