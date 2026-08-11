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11.08.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Azubis/Ausbildungsstellen
BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Azubis/Ausbildungsstellen:
"Laut einer IHK-Studie fehlen aktuell rund 20.000 Arbeits- und Fachkräfte in Oberfranken. Durch den demografischen Wandel könnte sich diese Arbeitskräftelücke bis 2029 auf über 30.000 ausweiten. Klar: viele Betriebe ächzen derzeit unter einer anhaltenden Struktur- und Konjunkturkrise, bangen teils um ihren Bestand. Doch gerade jetzt braucht es eine echte Ausbildungsoffensive, um dem prognostizierten, massiven Personalmangel vorzubeugen."/yyzz/DP/he
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