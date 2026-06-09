Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Entgelttransparenz

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Entgelttransparenz:

"Es bräuchte kein politisches Eingreifen, wenn gleiche Arbeit wirklich gleich bezahlt werden würde. Niemand zwingt Unternehmen zu undurchsichtigen Gehaltsstrukturen oder dazu, ihren Mitarbeitern zu untersagen, über Löhne zu sprechen. Firmen könnten auch freiwillig auf mehr Transparenz setzen."/yyzz/DP/men