|
14.10.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Erbschaftssteuer
BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zu Erbschaftssteuer:
"Eine wirkliche Änderung unter Bezug auf einen wirtschaftlich begründeten Gleichheitsgrundsatz bringt sofort die Wirtschaft und vor allem den Mittelstand gegen die Regierung auf. Sie würden mit dem Verlust von Arbeitsplätzen oder Abwanderung von Betrieben drohen, um nur zwei Punkte zu nennen. Letztere wird aber zunehmend schwieriger, denn viele Länder, die sich dafür anböten, haben deutlich strengere Erbschaftsteuerregelungen als die Bundesrepublik. So ist es eben, wenn weite Teile der Bevölkerung mangels Vermögen der Eltern oder anderer Verwandter gar keine Möglichkeit zum Erben haben."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen letztlich -- ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.