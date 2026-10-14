Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Erbschaftssteuer

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zu Erbschaftssteuer:

"Eine wirkliche Änderung unter Bezug auf einen wirtschaftlich begründeten Gleichheitsgrundsatz bringt sofort die Wirtschaft und vor allem den Mittelstand gegen die Regierung auf. Sie würden mit dem Verlust von Arbeitsplätzen oder Abwanderung von Betrieben drohen, um nur zwei Punkte zu nennen. Letztere wird aber zunehmend schwieriger, denn viele Länder, die sich dafür anböten, haben deutlich strengere Erbschaftsteuerregelungen als die Bundesrepublik. So ist es eben, wenn weite Teile der Bevölkerung mangels Vermögen der Eltern oder anderer Verwandter gar keine Möglichkeit zum Erben haben."/yyzz/DP/men