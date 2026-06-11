|
11.06.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu ERC System/Drohne 'Victor'
BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu ERC System/Drohne 'Victor':
"Just in der gleichen Woche, in der bei Stuttgart 21 erneut von Verzögerungen die Rede ist oder das gemeinsame deutsch-französische Kampfjet-Projekt begraben wird, gibt ein Elektroflugzeug-Bauer aus Ottobrunn ein Stück weit Hoffnung zurück, dass hierzulande noch der Macher-Geist vorhanden ist, der Deutschland über Jahrzehnte zum globalen wirtschaftlichen Schwergewicht gemacht hat. Ja, alles im Rüstungsmetier hat derzeit grundsätzlich gute Rahmenbedingungen. Doch andere deutsche Flug-Start-ups, namentlich Volocopter und Lilium, konnten hohe Erwartungen nicht erfüllen und haben viel Geld verbrannt. ERC System steht kurz vor der Serienfertigung und hat den gemeinhin komplexen Startvorgang gemeistert."/yyzz/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.