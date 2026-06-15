Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Gesundheitsreform/Apotheken

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Gesundheitsreform/Apotheken:

"Ja, Reformen im Gesundheitswesen tun nun wirklich Not. Aber wie genau sie aussehen sollten, darüber gibt es offensichtlich noch Gesprächsbedarf. Verhärtete Fronten allerdings nützen dabei niemandem. Finanzen wie Demografie werden die Akteure im Gesundheitsbereich dazu zwingen, neue Wege in der Zusammenarbeit zu gehen. Und dabei wird man über so manchen eigenen Schatten springen müssen. In allererster Linie im Interesse der Patienten übrigens."/yyzz/DP/he