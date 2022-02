Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Gutachten des Weltklimarates

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Gutachten des Weltklimarates:

"Stellschrauben alleine, an denen nachjustiert wird, werden nicht ausreichen, um tatsächliche Veränderungen zu schaffen. Naturverbrauch, kaum gesunkene Emissionswerte, Raubbau an Ressourcen und Reserven müssen nachhaltig zurückgefahren werden. Und das nicht nur in Deutschland. Riesenreiche wie China, Indien, Russland und die USA müssen weit mehr als bisher ihre Beiträge leisten. Doch leider sehen wir gerade, wie wenig Wert das Überleben der Menschheit hat, wenn einer alleine seiner grenzenlosen, wahnsinnigen Gier nach Macht das Wohl des Planeten opfert."/al/DP/he