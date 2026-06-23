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23.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Hilferuf/Spitzenverbände
BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Hilferuf/Spitzenverbände
Um kommunale Infrastruktur zu sichern und Ortschaften für die Bürger lebenswert zu erhalten, sehen die bayerische Spitzenverbände die einzige Lösung in mutigen, einschneidenden und auch schmerzhaften Reformen. Dazu wird es nötig sein, manche Standards zu hinterfragen und den Sozialstaat vielfach auf seinen Kern zurückzuführen/yyzz/DP/zb
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