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31.07.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Kabinettsumbildung
BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Kabinettsumbildung
Der SPD ist zu raten, dass sie den Selbstfindungsprozess der neuen CDU-Minister nicht mit zu ehrgeizigen Forderungen aus dem eigenen Themenfundus stört. Weder CDU noch CSU brauchen derzeit Profilierungsversuche des Koalitionspartners, die sie in Wallung bringen. Die Bundesregierung hat genügend auf dem Tisch, was erst noch in Gesetzesform gegossen werden muss./yyzz/DP/zb
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